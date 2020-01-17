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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Пушков ответил на комментарий Помпео о смене правительства в РФ

, 22:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пресс-служба Госдепартамента США

Пушков ответил на комментарий Помпео о смене правительства в РФ
Фото: соцсети

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал отставку российского правительства. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявления представителя Госдепа США.

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По мнению Помпео, американской стороне предстоит сначала оценить дальнейшее развитие ситуации в России после смены правительства. «Они представят нам свое правительство в той форме, которую сочтут нужной, и мы продолжим делать то, что нам нужно. Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате какой-то перетасовки, которая происходит в российском правительстве», - заявил он в интервью журналисту Тони Кацу.

При этом американский госсекретарь отметил: «Это, конечно, выглядит как попытка Владимира Путина обеспечить продолжение контроля после окончания его нынешнего срока полномочий в 2024 году. Но только время покажет, что именно эта встряска предвещает».

Российский парламентарий Алексей Пушков не оставил без внимания самоуверенные заявления представителя Госдепа США. «Госсекретарь Помпео заявил, что действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства. Но и внешняя политика России при новом правительстве не изменится в угодном США направлении. В этом смысле американская сторона может рассчитывать на полный паритет», - написал политик в своем твиттере.

ЛЧ

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