СМИ: в Сирии уничтожили четверых спецназовцев ФСБ

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2 февраля 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Сирии в воскресенье, 2 февраля, российская армия понесла серьезнейшие потери. Об этом сообщил Telegram-канал "Канал специального назначения". Информации о произошедшем на текущий момент мало.

Известно, что есть жертвы со стороны Российской Федерации: "В Сирии в результате минометного обстрела погибло четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России", - говорится в публикации.

Ранее в воскресенье, 2 февраля, появилась информация о том, что турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией. Она состояла из нескольких десятков единиц бронетехники - в частности, танков.