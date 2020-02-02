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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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СМИ: в Сирии уничтожили четверых спецназовцев ФСБ

, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: в Сирии уничтожили четверых спецназовцев ФСБ
фото: pixabay.com

В Сирии в воскресенье, 2 февраля, российская армия понесла серьезнейшие потери. Об этом сообщил Telegram-канал "Канал специального назначения". Информации о произошедшем на текущий момент мало.

Известно, что есть жертвы со стороны Российской Федерации: "В Сирии в результате минометного обстрела погибло четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России", - говорится в публикации.

Ранее в воскресенье, 2 февраля, появилась информация о том, что турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией. Она состояла из нескольких десятков единиц бронетехники - в частности, танков.

 

АС

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