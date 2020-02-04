Раскрыты новые возможные детали гибели спецназовцев ФСБ в бою под Алеппо в Сирии

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4 февраля 2020, 07:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: topwar.ru

Бойцы одного из сирийских вооруженных формирований, Morukc Umnaber / globallookpress.com

На страницах СМИ озвучили новые предполагаемые подробности гибели четырех бойцов спецназа ФСБ в районе сирийского города Алеппо. Официального подтверждения данной информации на данный момент нет.

Как пишет портал topwar.ru, согласно сведениям, распространенным в сети, в минувшую субботу машина, в которой передвигались сотрудники ФСБ, подорвалась на мине под Алеппо, после чего российские силовики приняли неравный бой с представителями одного из протурецких вооруженных формирований и погибли. По одной из версий, в районе, где произошел инцидент, также находились сирийские военные, однако они отступили, бросив спецназовцев.

Первые сообщения о гибели сотрудников ФСБ в Сирии появились в прошлое воскресенье. Ранее возможные детали случившегося раскрыл источник «Аргументов недели».