Украинский философ огласил причину невозможности возвращения ДНР и ЛНР Киеву

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4 февраля 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Возвращение под контроль Киева территорий, которые занимают в настоящий момент самопровозглашенные ДНР и ЛНР, невозможно. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад Сергей Дацюк, украинский философ.

По словам эксперта, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», у киевских властей нет концепта, который позволил бы осуществить реинтеграцию. В стране продолжается украинизация, которая неприемлема для жителей Донецка и Луганска, добавил Дацюк.

Ранее философ предсказал уничтожение Украины. Также сообщалось, что киевский публицист Дмитрий Скворцов назвал государства, которые могут появиться на месте бывшей советской республики после ее развала.