Украинский философ огласил причину невозможности возвращения ДНР и ЛНР Киеву

Возвращение под контроль Киева территорий, которые занимают в настоящий момент самопровозглашенные ДНР и ЛНР, невозможно. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад Сергей Дацюк, украинский философ.
По словам эксперта, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», у киевских властей нет концепта, который позволил бы осуществить реинтеграцию. В стране продолжается украинизация, которая неприемлема для жителей Донецка и Луганска, добавил Дацюк.
Ранее философ предсказал уничтожение Украины. Также сообщалось, что киевский публицист Дмитрий Скворцов назвал государства, которые могут появиться на месте бывшей советской республики после ее развала.