Поддержавший Евромайдан эксперт раскрыл причину грядущего уничтожения Украины

//В мире 13+

4 февраля 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

Участник марша памяти погибших на Евромайдане, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Украина в настоящий момент «целенаправленно разрушается неполноценной политикой». С соответствующим заявлением в разговоре с журналистами выступил некоторое время назад Сергей Дацюк, поддержавший Евромайдан украинский философ.

По словам Дацюка, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», людей, которые занимают руководящие посты в бывшей советской республике, отличает «отсутствие стратегии, проектов и программ». Как считает эксперт, «это уничтожит государство».

Ранее киевский публицист Дмитрий Скворцов назвал государственные образования, которые могут возникнуть на территории современной Украины. Кроме того, сообщалось, что в Верховной Раде спрогнозировали крах национальной экономики.