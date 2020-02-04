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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Поддержавший Евромайдан эксперт раскрыл причину грядущего уничтожения Украины

, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

Поддержавший Евромайдан эксперт раскрыл причину грядущего уничтожения Украины
Участник марша памяти погибших на Евромайдане, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Украина в настоящий момент «целенаправленно разрушается неполноценной политикой». С соответствующим заявлением в разговоре с журналистами выступил некоторое время назад Сергей Дацюк, поддержавший Евромайдан украинский философ.

По словам Дацюка, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», людей, которые занимают руководящие посты в бывшей советской республике, отличает «отсутствие стратегии, проектов и программ». Как считает эксперт, «это уничтожит государство».

Ранее киевский публицист Дмитрий Скворцов назвал государственные образования, которые могут возникнуть на территории современной Украины. Кроме того, сообщалось, что в Верховной Раде спрогнозировали крах национальной экономики.

 

ДЦ

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