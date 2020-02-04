В Раде назвали «катастрофические» цифры спада на Украине и предрекли крах экономики

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4 февраля 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

Заседание Верховной Рады Украины, Ovsyannikova Yulia / globallookpress.com

Украинской экономике грозит крах. Соответствующее мнение высказали участники согласительного совета Верховной Рады.

Согласно точке зрения, озвученной главой «Батькивщины» Юлией Тимошенко, экономика бывшей советской республики «летит в пропасть». Политик призвала в срочном порядке созвать заседание Совнацбеза, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

Юрий Бойко, представляющий «Оппозиционную платформу — За жизнь», в свою очередь, отметил, что последние четыре месяца промышленное производство в стране падает на 5-6%. Парламентарий назвал озвученные им цифры «катастрофическими», пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее появилась информация о серьезном обострении обстановки в зоне конфликта на востоке Украины. Также сообщалось, что эксперт Ростислав Ищенко рассказал о причине поражений киевских военных в боях с ополченцами Донбасса.