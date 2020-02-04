Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

В Раде назвали «катастрофические» цифры спада на Украине и предрекли крах экономики

, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

В Раде назвали «катастрофические» цифры спада на Украине и предрекли крах экономики
Заседание Верховной Рады Украины, Ovsyannikova Yulia / globallookpress.com

Украинской экономике грозит крах. Соответствующее мнение высказали участники согласительного совета Верховной Рады.

Согласно точке зрения, озвученной главой «Батькивщины» Юлией Тимошенко, экономика бывшей советской республики «летит в пропасть». Политик призвала в срочном порядке созвать заседание Совнацбеза, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

Юрий Бойко, представляющий «Оппозиционную платформу — За жизнь», в свою очередь, отметил, что последние четыре месяца промышленное производство в стране падает на 5-6%. Парламентарий назвал озвученные им цифры «катастрофическими», пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее появилась информация о серьезном обострении обстановки в зоне конфликта на востоке Украины. Также сообщалось, что эксперт Ростислав Ищенко рассказал о причине поражений киевских военных в боях с ополченцами Донбасса.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Два способных появиться на месте распавшейся Украины государства назвал аналитик

Два способных появиться на месте распавшейся Украины государства назвал аналитик

Эксперт Дмитрий Скворцов рассказал, какие государственные образования могут возникнуть на территории Украины в случае ее распада. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с российскими журналистами.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Врачи Нижневартовска сегодня получили результаты анализов граждан Узбекистана, у которых ранее заподозрили коронавирус. Информацию предоставили сотрудники местного…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан