В зоне боевых действий в Донбассе произошло «серьезное обострение». Об этом в соцсети Facebook написала Наталья Юсупова, волонтер киевской операции Объединенных сил.
По словам Юсуповой, эскалация конфликта началась в прошлом месяце. Вооруженные силы Украины потеряли за последнее время тринадцать человек убитыми и тридцать ранеными, проинформировала волонтер.
Ранее эксперт Ростислав Ищенко раскрыл причину поражений киевских военных в боестолкновениях с ополченцами непризнанных ДНР и ЛНР. Также сообщалось, что Георгий Тука, бывший член правительства Украины, назвал условие «вторжения» армии России на территорию страны.