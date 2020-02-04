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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Волонтер ООС сообщила о «серьезном обострении» в Донбассе и раскрыла потери ВСУ

, 07:23 [ «Аргументы Недели» ]

Волонтер ООС сообщила о «серьезном обострении» в Донбассе и раскрыла потери ВСУ
Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В зоне боевых действий в Донбассе произошло «серьезное обострение». Об этом в соцсети Facebook написала Наталья Юсупова, волонтер киевской операции Объединенных сил.

По словам Юсуповой, эскалация конфликта началась в прошлом месяце. Вооруженные силы Украины потеряли за последнее время тринадцать человек убитыми и тридцать ранеными, проинформировала волонтер.

Ранее эксперт Ростислав Ищенко раскрыл причину поражений киевских военных в боестолкновениях с ополченцами непризнанных ДНР и ЛНР. Также сообщалось, что Георгий Тука, бывший член правительства Украины, назвал условие «вторжения» армии России на территорию страны.

 

ДЦ

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