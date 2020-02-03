Украинский экс-замминистра назвал условие «военного вторжения» России в страну

Георгий Тука, бывший замминистра Украины по делам беженцев, назвал условие, при котором, по мнению экс-чиновника, Российская Федерация введет свои войска на территорию страны. По данному вопросу Тука высказался в своем блоге.
Согласно утверждению бывшего представителя правительства соседнего государства, Москва будет настаивать на возвращении самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав Украины в качестве регионов с особым статусом. Если Киев не согласится с этим, российская сторона осуществит «военное вторжение», воспользовавшись каким-либо предлогом, процитировал Туку «ПолитНавигатор».
Ранее в СМИ раскрыли «роковую» ошибку белорусского президента Александра Лукашенко, который решил найти замену нефти из РФ. Кроме того, сообщалось, что писатель Захар Прилепин предсказал присоединение Донбасса к России.