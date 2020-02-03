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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Украинский экс-замминистра назвал условие «военного вторжения» России в страну

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский экс-замминистра назвал условие «военного вторжения» России в страну
Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Георгий Тука, бывший замминистра Украины по делам беженцев, назвал условие, при котором, по мнению экс-чиновника, Российская Федерация введет свои войска на территорию страны. По данному вопросу Тука высказался в своем блоге.

Согласно утверждению бывшего представителя правительства соседнего государства, Москва будет настаивать на возвращении самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав Украины в качестве регионов с особым статусом. Если Киев не согласится с этим, российская сторона осуществит «военное вторжение», воспользовавшись каким-либо предлогом, процитировал Туку «ПолитНавигатор».

Ранее в СМИ раскрыли «роковую» ошибку белорусского президента Александра Лукашенко, который решил найти замену нефти из РФ. Кроме того, сообщалось, что писатель Захар Прилепин предсказал присоединение Донбасса к России.

 

ДЦ

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