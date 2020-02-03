Захар Прилепин предсказал присоединение самопровозглашенных ДНР и ЛНР к России

Территории, которые в настоящий момент контролируют власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР, не вернутся в состав Украины. С соответствующим заявлением выступил российский писатель Захар Прилепин, принимавший участие в вооруженном конфликте на востоке бывшей советской республики.
По словам литератора, процитированного ИА REGNUM, сегодня происходит процесс интеграции Донбасса в Россию. В будущем Донецк и Луганск «на тех или иных основаниях» станут частью РФ, спрогнозировал Прилепин.
Ранее публицист Леонид Радзиховский обозначил единственный сценарий, при котором Киев может попытаться снова завладеть Крымским полуостровом. Также сообщалось, что в парламенте ДНР пообещали катастрофу армии Украины в случае ее нового наступления.