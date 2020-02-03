Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Захар Прилепин предсказал присоединение самопровозглашенных ДНР и ЛНР к России

, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА REGNUM

Захар Прилепин предсказал присоединение самопровозглашенных ДНР и ЛНР к России
Писатель Захар Прилепин, Natalia Shakhanova / globallookpress.com

Территории, которые в настоящий момент контролируют власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР, не вернутся в состав Украины. С соответствующим заявлением выступил российский писатель Захар Прилепин, принимавший участие в вооруженном конфликте на востоке бывшей советской республики.

По словам литератора, процитированного ИА REGNUM, сегодня происходит процесс интеграции Донбасса в Россию. В будущем Донецк и Луганск «на тех или иных основаниях» станут частью РФ, спрогнозировал Прилепин.

Ранее публицист Леонид Радзиховский обозначил единственный сценарий, при котором Киев может попытаться снова завладеть Крымским полуостровом. Также сообщалось, что в парламенте ДНР пообещали катастрофу армии Украины в случае ее нового наступления.

 

ДЦ

//картина дня

Политика

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

В конце января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Но возвращение России в ПАСЕ оценили не все. Украина яростно выражала свое недовольство.

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев оценил идею повысить штрафы для «шумных соседей», мешающих другим жильцам с 23:00 до 07:00.

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев оценил…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Зарубежные экономисты отмечают рост российской экономики, несмотря на санкции. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета…

//новости ан

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с китайским коронавирусом. Также он отметил, что Россия оставляет за собой право депортировать…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Минувшей ночью самолет рейса «Екатеринбург-Томск» совершил посадку в местном аэропорту с технической неисправностью. Отмечается, что у лайнера Bombardier CRJ-100 частично…

//новости ан

//новости ан

Российское посольство в Лондоне выясняет, пострадали ли граждане России при инциденте в столице Великобритании. Ранее сообщалось, что на юге Лондона неизвестный с ножом…