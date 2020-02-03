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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Единственный сценарий «возвращения» Крыма Украине раскрыл российский публицист

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Единственный сценарий «возвращения» Крыма Украине раскрыл российский публицист
Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Леонид Радзиховский, отечественный публицист, обозначил единственный сценарий «возвращения» Украине Крымского полуострова, который с весны 2014 года является частью Российской Федерации. По данной теме эксперт высказался в беседе со СМИ.

Радзиховский отметил, что вопрос территориальной принадлежности Крыма для Москвы закрыт. Киев снова может попытаться завладеть регионом только в том случае, если повторится сценарий распада Российской империи, когда на какое-то время на ее территории возникло множество государственных образований, процитировало публициста РИА Новости.

Ранее в парламенте ДНР спрогнозировали катастрофу армии Украины в случае ее нового наступления в Донбассе. Также сообщалось, что аналитик Андрей Золотарев назвал вероятную секретную цель недавнего визита главы американского Госдепа Майка Помпео в Киев.

 

ДЦ

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