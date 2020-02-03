В ДНР предсказали катастрофу ВСУ в случае наступления армии Украины на Донбасс

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3 февраля 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Украинский военнослужащий, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Возможное новое наступление Вооруженных сил Украины в Донбассе будет иметь для них катастрофические последствия. С соответствующим заявлением выступили некоторое время назад в парламенте непризнанной ДНР.

По мнению депутата Александра Камышова, ставшего собеседником ФАН, имеются признаки, свидетельствующие о том, что Киев готовится обострить ситуацию в зоне конфликта. Если украинская сторона решится на возобновление полномасштабных боевых действий, ВСУ ждет «тяжелое поражение», предсказал Камышов.

Ранее Андрей Золотарев, киевский аналитик, рассказал о предполагаемой секретной цели визита американского государственного секретаря Майка Помпео на Украину. Кроме того, сообщалось, что эксперт Владимир Корнилов назвал области, которые могут отделиться в будущем от бывшей советской республики.