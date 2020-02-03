Список кандидатов на отделение от Украины после новых «майданов» огласил эксперт

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3 февраля 2020, 07:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

На Украине в настоящий момент сильны центробежные тенденции, после новых «майданов» от бывшей советской республики могут отколоться новые территории. С таким заявлением в разговоре со СМИ выступил политолог Владимир Корнилов.

Аналитик, ставший собеседником интернет-издания ФАН, отметил, что от Украины в будущем может отделиться ряд регионов. Это, в частности, Ивано-Франковская, Львовская, Закарпатская, Днепропетровская и Одесская области.

Ранее Петр Порошенко, бывший украинский президент, рассказал, как вернуть в состав страны Донецк и Луганск. Кроме того, сообщалось, что в сеть выложили видео из района обострения противостояния ополченцев ЛНР и киевских военных.