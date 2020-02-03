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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Порошенко придумал способ вернуть Донбасс и остановить войну на востоке Украины

, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]

Порошенко придумал способ вернуть Донбасс и остановить войну на востоке Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Петр Порошенко, бывший президент Украины, придумал способ вернуть Донецк и Луганск под контроль Киева и остановить вооруженный конфликт на востоке страны. По данному вопросу политик высказался в разговоре с представителями СМИ.

По словам Порошенко, процитированного интернет-ресурсом «Русская весна», в зону военного противостояния, продолжающегося с весны 2014 года, необходимо ввести международный миротворческий контингент. Он, в частности, должен обеспечить установление контроля над границей самопровозглашенных ДНР и ЛНР до начала политического процесса в регионе, отметил экс-глава государства.

Ранее украинский журналист Ирина Гаврилова обозначила кандидатов на отделение от бывшей советской республики после заявления президента Владимира Зеленского, обвинившего СССР в развязывании Второй мировой войны. Также сообщалось, что в сети появилось видео из района обострения противостояния между ополченцами ЛНР и киевскими силовиками.

 

ДЦ

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