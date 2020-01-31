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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Названы возможные кандидаты на отделение от Украины после слов Зеленского о Второй мировой

, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Названы возможные кандидаты на отделение от Украины после слов Зеленского о Второй мировой
Президент Украины Владимир Зеленский и польский лидер Анджей Дуда, Damian Klamka / globallookpress.com

Идеологическое противостояние между Украиной и Россией, в которое втянулся президент Владимир Зеленский, может привести к потери Киевом новых регионов. Такую точку зрения высказала Ирина Гаврилова, украинский журналист.

По словам Герасимовой, озвученная недавно Зеленским в Польше концепция «альтернативной истории», в которой на СССР возлагается вина за развязывание Второй мировой войны, «приводит к дестабилизации». Журналист напомнила, что независимая Украина состоялась в качестве правопреемницы Советского Союза, который победил в Великой Отечественной.

Как считает Ирина Герасимова, многие соседние государства «с интересом прислушались» к выступлению Владимира Зеленского, прежде всего, сама Польша. Журналист допустила, что после слов президента о Второй мировой от Украины могут отделиться Харьковская, Сумская и другие области, которые граничат с Россией, пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в интернете опубликовали видео из района обострения противостояния ополченцев ЛНР и киевских военных. Также сообщалось, что на Украине раскрыли секретную информацию об обвале рейтинга правящей партии «Слуга народа».

 

ДЦ

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