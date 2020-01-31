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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Раскрыты секретные данные о «катастрофическом» обвале рейтинга партии Зеленского

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Раскрыты секретные данные о «катастрофическом» обвале рейтинга партии Зеленского
Съезд партии «Слуга народа», Pavlo Gonchar / globallookpress.com

У партии «Слуга народа», связанной с президентом Владимиром Зеленским, «упал катастрофически рейтинг», однако эта информация держится в секрете. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.

Как отметил политик, согласно официальным данным, уровень общественной поддержки «Слуги народа» сегодня составляет 45,4%. По словам Журавко, «серьезные источники» сообщили, что на самом деле сторонниками партии являются только 22,5% украинских избирателей. Причиной резкого падения популярности политической силы, в частности, стали отсутствие прогресса в мирном урегулировании конфликта в Донбассе и высокие тарифы на услуги ЖКХ, заявил экс-парламентарий.

Ранее в украинском Генштабе назвали единственное условие разгрома непризнанных ДНР и ЛНР за три недели. Также сообщалось, что эксперт Михаил Погребинский рассказал, при каком развитии событий Киев может окончательно потерять Донбасс.

 

ДЦ

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У партии «Слуга народа», связанной с президентом Владимиром Зеленским, «упал катастрофически рейтинг», однако эта информация держится в секрете. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

У партии «Слуга народа», связанной с президентом Владимиром Зеленским, «упал катастрофически рейтинг», однако…

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