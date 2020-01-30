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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Генштабе ВСУ озвучили единственное условие разгрома ДНР и ЛНР за три недели

, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Генштабе ВСУ озвучили единственное условие разгрома ДНР и ЛНР за три недели
Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины способны разгромить ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР за две-три недели, если только в ситуацию не вмешается Российская Федерация. С таким заявлением выступил Михаил Щербина, представитель Генштаба ВСУ.

По словам Щербины, процитированного «ПолитНавигатором», если бы не «вторжение» сил РФ летом 2014 года, то о «сепаратистах» Киев уже давно бы забыл.

Украинская сторона обвиняет Москву в оказании прямой военной помощи республикам Донбасса. Российские власти подобные заявления опровергают.

Ранее эксперт Михаил Погребинский назвал условие, при котором Киев окончательно потеряет Донецк и Луганск. Кроме того, сообщалось, что бывший офицер СБУ обнаружил данные о возможной причастности Украины к уничтожению малайзийского Boeing на востоке страны.

 

ДЦ

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