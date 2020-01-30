Киевский аналитик раскрыл причину вероятной окончательной потери Донбасса Украиной

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30 января 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

Дорожный указатель в центре Донецка, Senkar Tomas / globallookpress.com

Украина рискует окончательно потерять Донбасс. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад киевский политический эксперт Михаил Погребинский, говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

По словам специалиста, процитированного изданием Shark News, представители украинской власти регулярно выдвигают инициативы, которые не соответствуют или противоречат минским договоренностям. Промедление с их выполнением приведет к тому, что Киев окончательно потеряет Донецк и Луганск, отметил Погребинский.

Ранее Василий Прозоров, бывший сотрудник киевских спецслужб, озвучил сведения о возможной их причастности к уничтожению малайзийского Boeing в Донбассе. Также сообщалось, что политолог Алексей Дзермант назвал оптимальный вариант объединения России, Белоруссии и Украины.