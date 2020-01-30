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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Самый лучший вариант объединения России, Белоруссии и Украины раскрыл политолог

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Shark News

Самый лучший вариант объединения России, Белоруссии и Украины раскрыл политолог
Вид на Московский Кремль, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Назван оптимальный сценарий объединения Российской Федерации, Белоруссии и Украины. По данному вопросу высказался белорусский политический эксперт Алексей Дзермант, пишут отечественные интернет-СМИ.

Как отметил Дзермант, бывшим советским республикам не следует враждовать друг с другом и необходимо работать сообща. Самым лучшим вариантом их объединения является создание содружества по типу Европейского союза, процитировало аналитика издание Shark News.

Ранее Леонид Кучма, экс-президент Украины, обозначил обязательное условие остановки вооруженного конфликта на востоке страны. Также сообщалось, что юрист из Киева Татьяна Монтян поведала об «экстраординарной» атаке по столице самопровозглашенной ДНР.

 

ДЦ

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