Самый лучший вариант объединения России, Белоруссии и Украины раскрыл политолог

//В мире 13+

30 января 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Shark News

Вид на Московский Кремль, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Назван оптимальный сценарий объединения Российской Федерации, Белоруссии и Украины. По данному вопросу высказался белорусский политический эксперт Алексей Дзермант, пишут отечественные интернет-СМИ.

Как отметил Дзермант, бывшим советским республикам не следует враждовать друг с другом и необходимо работать сообща. Самым лучшим вариантом их объединения является создание содружества по типу Европейского союза, процитировало аналитика издание Shark News.

Ранее Леонид Кучма, экс-президент Украины, обозначил обязательное условие остановки вооруженного конфликта на востоке страны. Также сообщалось, что юрист из Киева Татьяна Монтян поведала об «экстраординарной» атаке по столице самопровозглашенной ДНР.