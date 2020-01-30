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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Экс-президент Украины раскрыл обязательное условие прекращения войны в Донбассе

, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-президент Украины раскрыл обязательное условие прекращения войны в Донбассе
Бывший президент Украины Леонид Кучма, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

На Украине назвали обязательное условие прекращения вооруженного конфликта в Донбассе, который продолжается с весны 2014 года. По данному вопросу высказался бывший президент страны Леонид Кучма, представляющий Киев на мирных переговорах.

По словам Кучмы, процитированного ФАН, остановить боевые действий нельзя без установления контроля Украины над границей ДНР и ЛНР с Россией.

Официальный Киев обвиняет Москву в оказании прямой военной помощи непризнанным республикам. Руководство РФ подобные утверждения отвергает.

Ранее Татьяна Монтян, украинский адвокат, рассказала об «экстраординарном» ударе киевских военных по Донецку. Также сообщалось, что на Украине раскрыли, как власти страны зарабатывают на конфликте.

 

ДЦ

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