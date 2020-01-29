На Украине раскрыли экономическую выгоду Киева от войны с республиками Донбасса

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29 января 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Киевские власти не предпринимают активные действия по прекращению вооруженного противостояния в Донбассе, потому что конфликт им экономически выгоден. К такому заключению пришли представители украинских правозащитных организаций, говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Портал topwar.ru напомнил, что с населения бывшей советской республики с августа 2014 года взымается военный сбор, ставка которого составляет 1,5% дохода гражданина. Наличие данного налога позволяет руководству страны каждый год получать от украинцев десятки миллиардов гривен. Если боевые действия в Донбассе завершатся, чиновники потеряют возможность собирать эти деньги, объяснили правозащитники.

Ранее киевский эксперт Михаил Погребинский предрек конфликт президента Владимира Зеленского с Россией и ФРГ. Также сообщалось, что российский аналитик Дмитрий Лекух рассказал, почему возвращение ДНР и ЛНР в состав Украины является нереалистичным сценарием.