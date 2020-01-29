Невозможность воссоединения восставших ДНР и ЛНР с Украиной объяснил аналитик

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29 января 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Новороссия»

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Восставшие против Киева ДНР и ЛНР не воссоединятся с Украиной, потому что им «некуда будет возвращаться». С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил отечественный аналитик и писатель Дмитрий Лекух.

Как отметил Лекух, ставший собеседником издания «Новороссия», нельзя «вернуться в дом, который сгорел и уже начинает обрушаться». Согласно прогнозу эксперта, неподконтрольная киевской власти часть Донбасса будет постепенно интегрироваться в состав РФ.

Ранее аналитик Сергей Кургинян предупредил, что украинский лидер Владимир Зеленский может принять решение о военном наступлении на Донецк и Луганск. Кроме того, сообщалось, что в бывшей советской республике раскрыли имя возможного сменщика Зеленского.