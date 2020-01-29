Раскрыт готовящийся Западом вероятный сменщик Зеленского на посту главы Украины

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29 января 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский режиссер Олег Сенцов, Sergei Chuzavkov / globallookpress.com

На Украине назвали предполагаемого сменщика Владимира Зеленского на посту президента. Соответствующую информацию озвучил некоторое время назад Евгений Червоненко, бывший министр транспорта и связи страны.

Согласно сведениям Червоненко, процитированного интернет-порталом «ПолитНавигатор», силы на Западе, в частности, миллиардер Джордж Сорос, недовольны Зеленским и готовят ему замену. Это режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм и впоследствии освобожденный в рамках обмена пленными, заявил экс-министр.

Ранее отечественный эксперт Сергей Кургинян предупредил, что Владимир Зеленский может начать наступление на непризнанные ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что появилась информация об обострении ситуации в Донбассе.