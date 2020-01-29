Оглашено предупреждение об угрозе организации Зеленским военного штурма ДНР и ЛНР

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29 января 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Sergei Chuzavkov / globallookpress.com

Владимир Зеленский может пойти на развязывание полномасштабной войны в Донбассе. Соответствующую точку зрения, выступая в телевизионном эфире, огласил Сергей Кургинян, отечественный политический эксперт.

По мнению Кургиняна, поучаствовавшего в одной из передач канала «Россия-1», президент Украины принадлежит к числу политиков, которые легко отказываются от принятых на себя обязательств. Такому человеку, как Зеленский, ничего не стоит принять авантюрное решение об организации военного наступления на самопровозглашенные ДНР и ЛНР, отметил аналитик.

Ранее появилась информация о новом обострении в зоне конфликта в Донбассе. Также сообщалось, что в СМИ назвали оружие РФ, которое способно похоронить надежды киевских властей на повышение огневой мощи своего военного флота.