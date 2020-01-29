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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Появились сообщения о новом обострении в Донбассе и наступлении сил ВСУ на ЛНР

, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

Появились сообщения о новом обострении в Донбассе и наступлении сил ВСУ на ЛНР
Украинский военнослужащий, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В зоне боевых действий в Донбассе снова обострилась ситуация, Вооруженные силы Украины наступают на позиции Народной милиции самопровозглашенной ЛНР. Об этом говорится в сообщениях, распространенных в Telegram военными корреспондентами Максимом Фадеевым и Сергеем Белоусом.

Журналисты отмечают, что эскалация началась 10 января. Подразделения ВСУ значительно продвинулись вперед в районе поселка Голубовское и села Березовское. Согласно информации военкоров, киевские силовики подошли вплотную к рубежам, которые занимают ополченцы. В настоящий момент бойцы ВСУ занимаются развертыванием опорных пунктов и пытаются прощупать слабые места в обороне Народной милиции.

Ранее в СМИ назвали российское оружие, способное похоронить надежды Украины на усиление своего флота. Кроме того, сообщалось, что экс-депутат Рады Евгений Балицкий раскрыл причину невозможности «возвращения» Киеву Крыма.

 

ДЦ

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