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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Украинский политик раскрыл причину невозможности «возращения» Крыма Киеву

, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский политик раскрыл причину невозможности «возращения» Крыма Киеву
Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

«Возвращение» Крымского полуострова в состав Украины невозможно. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад Евгений Балицкий, бывший депутат Верховной Рады.

По словам Балицкого, присоединение к России было добровольным выбором крымчан и менять свою позицию они не собираются. Как отметил экс-парламентарий, представителям Киева пора прекратить выступать с обещаниями о будущем «возвращении» региона. Украинские власти не смогут этого сделать, так как в стране проводятся репрессии против русскоязычного населения, процитировал Евгения Балицкого «ПолитНавигатор».

Ранее в Народной милиции ДНР подсказали киевскому руководству способ реинтеграции Донбасса. Также сообщалось, что украинский юрист Татьяна Монтян заявила о превращении главы государства Владимира Зеленского в «живого мертвеца».

 

ДЦ

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