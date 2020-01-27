Киевский адвокат заявила о превращении президента Зеленского в «живого мертвеца»

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27 января 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский умер для еврейского мира после того, как отказался от участия в состоявшемся в Израиле форуме памяти жертв Холокоста. С соответствующим заявлением выступил Евгений Сатановский, российский политический эксперт.

Точку зрения аналитика поддержала киевский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян, пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор». Как полагает Монтян, украинский лидер стал «живым мертвецом» после предательства памяти своего деда-фронтовика, сражавшегося в годы Великой Отечественной под началом Георгия Жукова. Общественница поставила Зеленскому в вину то, что он позволил ультраправым демонтировать памятник советскому военачальнику в Харькове.

Ранее львовский телеведущий Остап Дроздов предсказал будущее Донецка и Луганска после их воссоединения с Украиной. Также сообщалось, что режиссер Олег Сенцов назвал возможный сценарий реинтеграции территорий на востоке страны.