Предсказано вероятное будущее Донецка и Луганска после возвращения на Украину

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27 января 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

На Украине спрогнозировали возможное будущее Донецка и Луганска после их возвращения в состав страны. По данному вопросу высказался некоторое время назад Остап Дроздов, телевизионный ведущий из Львова.

По словам Дроздова, процитированного интернет-порталом «ПолитНавигатор», жителей Донбасса после реинтеграции необходимо подвергнуть фильтрации. Журналист полагает, что через эту процедуру должны пройти и те люди, которые оказались в чужой системе координат из-за «лени или даже бессознательно».

Также телеведущий заявил, что населению самопровозглашенных ДНР и ЛНР следует выставить «очень жесткие требования», которые, в частности, включают знание украинского языка и приверженность толерантности.

Ранее украинский режиссер Олег Сенцов назвал возможный сценарий возвращения республик под контроль Киева без боевых действий. Также сообщалось, что праворадикал Андрей Билецкий придумал стратегию борьбы с восставшим Донбассом.