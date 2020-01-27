Возможный сценарий возвращения ДНР и ЛНР Киеву без войны раскрыли на Украине

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27 января 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский режиссер Олег Сенцов, Tom Weller / globallookpress.com

Назван предполагаемый мирный сценарий возвращения территорий, занимаемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР, под контроль Киева. По данному вопросу высказался Олег Сенцов, осужденный за терроризм в России украинский режиссер, впоследствии освобожденный в рамках обмена.

Сенцов полагает, что реинтеграция произойдет в результате того, что Донецк и Луганск увидят успешное развитие Украины и захотят вернуться сами. По словам режиссера, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», граждане непризнанных республик «просто захотят жить так же, как мы».

Говоря о сроках реинтеграции, Олег Сенцов отметил, что она «может занять пять, десять или двадцать лет».

Ранее сообщалось, что украинский националист Андрей Билецкий придумал стратегию борьбы с восставшим Донбассом, а источник в ДНР пообещал ужесточение курса России в отношении Киева.