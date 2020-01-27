Основатель украинского «Азова» придумал стратегию борьбы с восставшими ДНР и ЛНР

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27 января 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский националист Андрей Билецкий, Sadak Souici / Le Pictorium / globallookpress.com

Андрей Билецкий, основатель украинского националистического формирования «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация), призвал власти своей страны брать пример с Израиля в борьбе с ДНР и ЛНР, восставшими против Киева. Об этом пишут отечественные интернет-СМИ.

Праворадикал считает, что необходимо взять на вооружение «израильские стратегии» в отношении Палестины и ударить по республикам Донбасса «экономически, материально». Следует на некоторое время закрыть пункты пропуска на границе с самопровозглашенными государствами, оставить их на несколько суток без электроэнергии и воды, «прекратить потоки товара», процитировало Билецкого издание News Front.

Ранее сообщалось, что источник в ДНР анонсировал ужесточение политики Москвы на украинском направлении, а киевский эксперт Виталий Портников назвал «условие» остановки «войны с Россией».