Киевский аналитик раскрыл «условие» прекращения «войны между Россией и Украиной»

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27 января 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Виталий Портников, киевский журналист и эксперт, назвал условие прекращения военного конфликта, который якобы идет в настоящий момент между Российской Федерацией и Украиной. Точка зрения аналитика приведена в материале, появившемся на страницах русскоязычных СМИ.

По словам Портникова, Киев сможет остановить «войну», если добровольно откажется от юго-восточных регионов. В числе названных экспертом областей Донецкая, Луганская, Харьковская, Одесская, Николаевская, Херсонская и Сумская.

Украинская сторона обвиняет Москву в «агрессии» на территории Донбасса. Руководство РФ подобные утверждения опровергает.

Ранее сообщалось, что журналист Дмитрий Гордон раскрыл вину Киева в развязывании войны в Донбассе, а в отечественных СМИ поведали о подготовке Украины к новой «стычке» с РФ в районе Крыма.