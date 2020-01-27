СМИ сообщили о подготовке Украины к новой «стычке» с Россией в районе Крыма

Украина ведет подготовку к новой «стычке» с Российской Федерацией в районе Крымского полуострова. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах отечественных СМИ.
Осенью 2018 года украинские военные корабли предприняли попытку прохода через Керченский пролив, что закончилось их задержанием пограничниками РФ. «Царьград» полагает, что в будущем ситуация в районе Крыма снова может обостриться.
Как пишет сайт телеканала, Киев намерен перекрыть для иностранных кораблей морские подходы к Крыму. К блокаде планируется привлечь украинский флот.
Ранее сообщалось, что киевский политолог Михаил Погребинский поведал о «первой мощной атаке» на президента Владимира Зеленского, а в ДНР раскрыли единственную помеху для ликвидации Украиной республик Донбасса.