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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Украинский аналитик рассказал о «первой мощной атаке» на президента Зеленского

, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский аналитик рассказал о «первой мощной атаке» на президента Зеленского
Премьер Украины Алексей Гончарук и президент Владимир Зеленский, Serg Glovny / globallookpress.com

Скандал вокруг публикации записей с критическими высказываниями украинского премьера Алексея Гончарука в адрес президента Владимира Зеленского стал «первой мощной атакой» на главу государства. Соответствующую точку зрения озвучил Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

По мнению Погребинского, процитированного отечественным интернет-изданием «Украина.ру», за обнародованием записей стоят представители крупного капитала. Они пытаются оказать давление на Зеленского с целью замены правительства, отметил аналитик.

Ранее Джон Хербст, экс-посол США в Киеве, допустил возможность «смерти» проекта строительства «Северного потока – 2», что позволит Украине остаться транзитным государством.

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ДЦ

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