«Северный поток - 2» с высокой долей вероятности «умрет» в будущем. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Джон Хербст, бывший посол Соединенных Штатов на Украине.
Как отметил Хербст, процитированный интернет-изданием «Новороссия», строительство газопровода приостановлено по меньшей мере на два года, при этом есть «хороший шанс», что проект «умрет». По словам экс-посла, в случае реализации такого сценария, Украина сможет сохранить свой статус транзитного государства.
Ранее на страницах отечественных СМИ опубликовали заметку, в которой рассказывается о появлении доказательства «прямого управления Украиной из США».
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