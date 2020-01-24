Бывший посол США на Украине предсказал возможную «смерть» «Северного потока – 2»

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24 января 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

Трубы для строительства газопровода «Северный поток - 2», Stefan Sauer / globallookpress.com

«Северный поток - 2» с высокой долей вероятности «умрет» в будущем. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Джон Хербст, бывший посол Соединенных Штатов на Украине.

Как отметил Хербст, процитированный интернет-изданием «Новороссия», строительство газопровода приостановлено по меньшей мере на два года, при этом есть «хороший шанс», что проект «умрет». По словам экс-посла, в случае реализации такого сценария, Украина сможет сохранить свой статус транзитного государства.

Ранее на страницах отечественных СМИ опубликовали заметку, в которой рассказывается о появлении доказательства «прямого управления Украиной из США».

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