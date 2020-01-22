В ДНР спрогнозировали уничтожение государственности Украины из-за Зеленского

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22 января 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитНавигатор»

Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Деятельность президента Владимира Зеленского и его окружения приведет к уничтожению украинской государственности. Соответствующий прогноз огласил Алексей Муратов, представитель движения «Донецкая Республика» из самопровозглашенной ДНР.

По словам Муратова, Зеленский вместе со своей командой являются ставленниками западного транснационального капитала. Этим объясняются такие шаги действующей украинской власти, как формирование рынка земли и распродажа стратегически важных объектов промышленности, полагает общественник. Согласно его точке зрения, из-за Зеленского Украина потеряет свою государственность.

Ранее в Луганске озвучили срочное заявление о подготовке киевских военных к огнеметному удару на линии фронта в Донбассе.

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