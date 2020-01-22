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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В ДНР спрогнозировали уничтожение государственности Украины из-за Зеленского

, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитНавигатор»

В ДНР спрогнозировали уничтожение государственности Украины из-за Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Деятельность президента Владимира Зеленского и его окружения приведет к уничтожению украинской государственности. Соответствующий прогноз огласил Алексей Муратов, представитель движения «Донецкая Республика» из самопровозглашенной ДНР.

По словам Муратова, Зеленский вместе со своей командой являются ставленниками западного транснационального капитала. Этим объясняются такие шаги действующей украинской власти, как формирование рынка земли и распродажа стратегически важных объектов промышленности, полагает общественник. Согласно его точке зрения, из-за Зеленского Украина потеряет свою государственность.

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