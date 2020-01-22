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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Появилось видео со срочным заявлением ЛНР о подготовке ВСУ к огнеметному удару

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Появилось видео со срочным заявлением ЛНР о подготовке ВСУ к огнеметному удару
Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины готовят огнеметный удар на линии соприкосновения, проходящей по территории Луганской области. С соответствующим предположением выступили в Народной милиции ЛНР.

Некоторое время назад на YouTube-канале Народной милиции появилось видео со срочным заявлением спикера ополченцев Ивана Филипоненко, который рассказал, что киевское командование решило передать в распоряжение дислоцированной в Донбассе 72-й бригады ВСУ огнеметный расчет. В ЛНР подозревают, что он будет использован для проведения провокации.

Ранее сообщалось, что отечественный эксперт Денис Тумаков спрогнозировал возможное будущее республик Донбасса.

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