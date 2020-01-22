Вероятное будущее отколовшихся от Киева республик Донбасса предсказал эксперт

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22 января 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Новороссия»

Дорожный указатель в центре Донецка, Senkar Tomas / globallookpress.com

Российский эксперт Денис Тумаков предположил, какое будущее может ждать отколовшиеся от Киева ДНР и ЛНР. По данному вопросу специалист высказался некоторое время назад в разговоре с представителями СМИ.

Тумаков, ставший собеседником интернет-издания «Новороссия», спрогнозировал, что в ближайшей перспективе положение самопровозглашенных республик кардинально не изменится. Украинская сторона не признает их независимости, при этом крайне маловероятно и возобновление полномасштабных боевых действий, отметил эксперт. По его словам, также нельзя ждать признания ДНР и ЛНР Москвой, так как это приведет к дальнейшему обострению отношений России с Западом.

Ранее сообщалось, что украинский политик Дмитрий Снегирев заявил о тяжелых потерях киевских силовиков в Донбассе.

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