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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Украинский аналитик раскрыл двух кандидатов на отделение от Киева после Донбасса

, 15:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Украинский аналитик раскрыл двух кандидатов на отделение от Киева после Донбасса
Флаг Украины над зданием Верховной Рады, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Ростислав Ищенко, украинский политолог, покинувший страну после победы Евромайдана, обозначил кандидатов на отделение от Киева вслед за Донецком и Луганском. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями российских интернет-СМИ.

Согласно точке зрения Ищенко, судьбу Донбасса способны повторить Харьков и Запорожье. При этом аналитик допустил, что на западе Украины в будущем может появиться «либерально-националистическое государство-прокладка», подконтрольное Польше.

Ранее в среду в самопровозглашенной ДНР выступили с экстренным заявлением о смене тактики украинской армии, противостоящей ополченцам.

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