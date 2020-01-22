ДНР сделала экстренное заявление о смене тактики воюющих против республики ВСУ

//В мире 13+

22 января 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

Снайперы, U.S. Department of Defense / globallookpress.com

Владимир Кравченко, командующий военной операцией Киева в Донбассе, приказал своим подчиненным сменить тактику действий в зоне конфликта. Об этом говорится в экстренном заявлении Народной милиции ДНР.

В информации, процитированной «Русской весной», отмечается, что, согласно распоряжению Кравченко, Вооруженные силы Украины должны теперь применять снайперский огонь вместо минометных атак. Согласно данным ДНР, сегодняшним утром в расположение одной из бригад ВСУ прибыла снайперская группа, которая принялась обстреливать позиции Народной милиции, расположенные в районе поселка Доломитное. В результате погиб один ополченец.

Ранее сообщалось, что украинский журналист Олеся Медведева назвала самый реальный вариант развития событий в Донбассе в 2020 году.

Читайте также:

1. Самый реальный сценарий развития событий в Донбассе в 2020-м раскрыла журналист

2. Возможный «хитрый план» Киева по началу наступления на ДНР и ЛНР раскрыли в СМИ