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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Самый реальный сценарий развития событий в Донбассе в 2020-м раскрыла журналист

, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

Самый реальный сценарий развития событий в Донбассе в 2020-м раскрыла журналист
Украинские военные в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Самым реальным вариантом развития событий в Донбассе в 2020 году является отсутствие каких-либо реальных подвижек к миру. Соответствующую точку зрения высказала украинский журналист Олеся Медведева, говорится в материале, появившемся на страницах отечественных СМИ.

Как пишет интернет-издание «Русская весна», Медведева отметила, что на данный момент ситуация в зоне конфликта «выглядит абсолютно патовой». По словам журналиста, в текущем году возможны лишь разведения войск на некоторых участках фронта, снижение интенсивности обстрелов и новые обмены пленными между противоборствующими сторонами.

Ранее сообщалось, что в СМИ разгадали предполагаемый «хитрый план» властей Украины по началу наступления на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

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