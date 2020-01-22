Возможный «хитрый план» Киева по началу наступления на ДНР и ЛНР раскрыли в СМИ

Киевские власти додумались, как продолжить гражданскую войну на востоке Украины, не привлекая внимания. Соответствующее предположение содержится в материале, опубликованном на страницах российских СМИ.
Как пишет «Наше версия», некоторое время назад в Одессе была замечена большая колонна бронетехники без опознавательных знаков. Позже выяснилось, что в колонне двигались направлявшиеся в Донбасс украинские военные.
По мнению автора издания, эти обезличенные силы в ближайшем будущем могут начать наступление против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Отсутствие признаков принадлежности к армии Украины у задействованных в операции подразделений позволит Киеву ввести в заблуждение иностранных наблюдателей. Вероятно, в этом заключается «хитрый план» руководства бывшей советской республики, говорится в процитированной публикации.
Ранее стало известно о провалившейся вылазке Вооруженных сил Украины в «серой зоне» Донбасса.
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