На Украине предсказали «дату включения Абхазии и республик Донбасса в состав РФ»

//В мире 13+

22 января 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Российская Федерация якобы собирается включить в свой состав Абхазию, Южную Осетию и республики Донбасса. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Алексей Арестович, эксперт с Украины.

По словам Арестовича, риторика российских СМИ и политологов указывает на то, что Москва может принять решение о присоединении названных территорий 9 мая или после этой праздничной даты. Киевский аналитик допустил, что членом «СССР-2» станет и Белоруссия, пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее Николай Пундик, экс-глава Одесского регионального парламента, объяснил, почему Киев не сможет победить военным путем самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Читайте также:

1. Украинский политик объяснил невозможность военной победы Киева над Донбассом

2. Появилась информация о попытке наступления ВСУ на ЛНР и тяжелых боях в Донбассе