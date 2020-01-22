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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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На Украине предсказали «дату включения Абхазии и республик Донбасса в состав РФ»

, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине предсказали «дату включения Абхазии и республик Донбасса в состав РФ»
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Российская Федерация якобы собирается включить в свой состав Абхазию, Южную Осетию и республики Донбасса. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Алексей Арестович, эксперт с Украины.

По словам Арестовича, риторика российских СМИ и политологов указывает на то, что Москва может принять решение о присоединении названных территорий 9 мая или после этой праздничной даты. Киевский аналитик допустил, что членом «СССР-2» станет и Белоруссия, пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее Николай Пундик, экс-глава Одесского регионального парламента, объяснил, почему Киев не сможет победить военным путем самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

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