На Украине предсказали «дату включения Абхазии и республик Донбасса в состав РФ»

Российская Федерация якобы собирается включить в свой состав Абхазию, Южную Осетию и республики Донбасса. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Алексей Арестович, эксперт с Украины.
По словам Арестовича, риторика российских СМИ и политологов указывает на то, что Москва может принять решение о присоединении названных территорий 9 мая или после этой праздничной даты. Киевский аналитик допустил, что членом «СССР-2» станет и Белоруссия, пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор».
Ранее Николай Пундик, экс-глава Одесского регионального парламента, объяснил, почему Киев не сможет победить военным путем самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
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