У Киева нет шансов на военную победу в Донбассе. С соответствующим заявлением некоторое время назад выступил в разговоре с журналистами Николай Пундик, бывший председатель Одесского облсовета.
Пундик, которого процитировал интернет-портал «ПолитНавигатор», отметил, что жители ДНР и ЛНР не хотят возвращаться в состав Украины, где принимаются репрессивные законы в отношении носителей русского языка. Республики поддерживает Россия, поэтому шансов на военную победу над ними у Киева нет, объяснил украинский политик.
Ранее во вторник сообщалось, что в сети появилась информация о попытке наступления киевских военных на позиции ЛНР.
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