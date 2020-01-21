Украинский политик объяснил невозможность военной победы Киева над Донбассом

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21 января 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

У Киева нет шансов на военную победу в Донбассе. С соответствующим заявлением некоторое время назад выступил в разговоре с журналистами Николай Пундик, бывший председатель Одесского облсовета.

Пундик, которого процитировал интернет-портал «ПолитНавигатор», отметил, что жители ДНР и ЛНР не хотят возвращаться в состав Украины, где принимаются репрессивные законы в отношении носителей русского языка. Республики поддерживает Россия, поэтому шансов на военную победу над ними у Киева нет, объяснил украинский политик.

Ранее во вторник сообщалось, что в сети появилась информация о попытке наступления киевских военных на позиции ЛНР.

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