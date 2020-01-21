Политолог рассказал о надежде Киева на «карательную экспедицию» против ДНР и ЛНР

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21 января 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Если в Донбассе состоятся честные местные выборы под контролем представителей ОБСЕ, данное голосование станет фактически референдумом о независимости ДНР и ЛНР, так как киевские выдвиженцы в органы власти республик попасть не смогут. Такую точку зрения высказал некоторое время назад в беседе со СМИ Андрей Суздальцев, российский политический эксперт.

Допустить реализацию обозначенного сценария украинские власти не могут, отметил специалист. По его словам, руководство в Киеве все еще надеется на «карательную экспедицию» против Донецка и Луганска.

Ранее во вторник сообщалось, что эксперты предсказали опасные для Украины последствия возможного наступления армии страны в Донбассе.

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