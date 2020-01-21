Предсказаны опасные для Киева последствия возможного наступления ВСУ на Донбасс

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21 января 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Украинский военнослужащий, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Наступление киевских военных на самопровозглашенные ДНР и ЛНР, которое допустил в будущем представитель украинского Совнацбеза Сергей Кривонос, приведет к опасным для властей бывшей советской республики последствиям. Соответствующую точку зрения высказал Владислав Бердичевский, депутат парламента ДНР.

По словам Бердичевского, ставшего собеседником РИА Новости, агрессия Вооруженных сил Украины «закончится для Киева тотальным усмирением».

Схожее мнение озвучил Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады. В разговоре с ФАН политический деятель напомнил предупреждение президента России Владимира Путина о том, что в случае наступления в Донбассе Украина потеряет «основную целостность государства».

Ранее во вторник стали известны детали произошедшего в Донецке убийства командира спецназа ДНР с позывным «Грин».

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