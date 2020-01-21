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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Снайпер ДНР обвинил Стрелкова в возможной причастности к ликвидации командиров ополчения

, 12:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Экспресс газета»

Снайпер ДНР обвинил Стрелкова в возможной причастности к ликвидации командиров ополчения
Снайпер, Kento Nara/Geisler-Fotopress / globallookpress.com

Игорь Стрелков, бывший министр обороны Донецкой народной республики, мог быть причастен к ликвидации лидеров ополчения в Славянске. Это следует из заявлений снайпера ДНР Деяна Берича, ставшего собеседником российских СМИ.

Согласно утверждению Берича, Стрелков после появления в городе отправил почти всех командиров «на разные задания», где их «непонятно кто убил». Также снайпер заявил в интервью «Экспресс газете», что Стрелков лично приказал ему ликвидировать «трех офицеров ДНР».

Ранее во вторник сообщалось, что киевский эксперт Олег Соскин раскрыл положительные для Украины экономические последствия потери контроля на Крымом и частью Донбасса.

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