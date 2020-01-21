Снайпер ДНР назвал способ избежать возобновления полномасштабной войны в Донбассе

Украинская сторона в будущем попробует возобновить полномасштабные боевые действия на территории Донбасса. Уверенность в этом высказал снайпер ДНР Деян Берич, ставший собеседником журналистов.
По словам ополченца, избежать войны можно, предоставив самопровозглашенным республикам Донбасса такой же статус, каким в настоящее время обладает Косово. Такой вариант устроил бы и западные страны, и Российскую Федерацию, отметил Берич в интервью «Экспресс газете».
Ранее сегодня сообщалось, что Василь Вакаров, политический эксперт с Украины, предсказал возможное будущее восставших против киевской власти Донецка и Луганска.
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