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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Снайпер ДНР назвал способ избежать возобновления полномасштабной войны в Донбассе

, 11:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Экспресс газета»

Снайпер ДНР назвал способ избежать возобновления полномасштабной войны в Донбассе
Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Украинская сторона в будущем попробует возобновить полномасштабные боевые действия на территории Донбасса. Уверенность в этом высказал снайпер ДНР Деян Берич, ставший собеседником журналистов.

По словам ополченца, избежать войны можно, предоставив самопровозглашенным республикам Донбасса такой же статус, каким в настоящее время обладает Косово. Такой вариант устроил бы и западные страны, и Российскую Федерацию, отметил Берич в интервью «Экспресс газете».

Ранее сегодня сообщалось, что Василь Вакаров, политический эксперт с Украины, предсказал возможное будущее восставших против киевской власти Донецка и Луганска.

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Снайпер ДНР назвал способ избежать возобновления полномасштабной войны в Донбассе

Снайпер ДНР назвал способ избежать возобновления полномасштабной войны в Донбассе

Украинская сторона в будущем попробует возобновить полномасштабные боевые действия на территории Донбасса. Уверенность в этом высказал снайпер ДНР Деян Берич, ставший собеседником журналистов.

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