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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Три условия ликвидации ДНР и ЛНР по «хорватскому сценарию» раскрыли в Киеве

, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

Три условия ликвидации ДНР и ЛНР по «хорватскому сценарию» раскрыли в Киеве
Танки украинской армии, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Сергей Кривонос, занимающий должность заместителя главы украинского Совнацбеза, обозначил условия, при которых Киев сможет реализовать «хорватский сценарий» в Донбассе. Претворение в жизнь данного варианта Загребом в 1995 году привело к ликвидации непризнанной Сербской Краины.

Как отметил Кривонос, процитированный отечественным сетевым изданием «Украина.ру», для военной агрессии против ДНР и ЛНР, в частности, необходимы соответствующее политическое решение киевских властей, ослабление России и поддержка со стороны Запада.

Ранее во вторник сообщалось, что в Донецке уничтожили командира спецназа ДНР с позывным «Грин».

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