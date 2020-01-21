Три условия ликвидации ДНР и ЛНР по «хорватскому сценарию» раскрыли в Киеве

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21 января 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

Танки украинской армии, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Сергей Кривонос, занимающий должность заместителя главы украинского Совнацбеза, обозначил условия, при которых Киев сможет реализовать «хорватский сценарий» в Донбассе. Претворение в жизнь данного варианта Загребом в 1995 году привело к ликвидации непризнанной Сербской Краины.

Как отметил Кривонос, процитированный отечественным сетевым изданием «Украина.ру», для военной агрессии против ДНР и ЛНР, в частности, необходимы соответствующее политическое решение киевских властей, ослабление России и поддержка со стороны Запада.

Ранее во вторник сообщалось, что в Донецке уничтожили командира спецназа ДНР с позывным «Грин».

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