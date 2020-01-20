Украинский политолог нашел ключ к прекращению гражданской войны в Донбассе

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20 января 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы ДНР на линии фронта, Celestino Arce / globallookpress.com

Михаил Погребинский, киевский политический эксперт, рассказал, где лежит ключ к прекращению продолжающейся с весны 2014 года гражданской войны на территории Донбасса. Точка зрения специалиста приведена в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.

Как пишет издание «Русская весна», Погребинский выразил уверенность в том, что остановить конфликт можно посредством «большого компромисса» между участниками противостояния. Данный компромисс должен быть поддержан в том числе США и Евросоюзом, отметил аналитик.

Ранее в понедельник сообщалось, что украинский генерал Сергей Кривонос назвал имя «предателя», выпустившего ополченцев ДНР из Славянска в июле 2014 года.

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