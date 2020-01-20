На Украине раскрыли число уничтоженных ополченцами Донбасса военных ВСУ в 2019-м

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20 января 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский военный, Romain Carre / globallookpress.com

В Киеве рассказали, сколько военнослужащих Вооруженных сил Украины погибло в боестолкновениях с ополчением самопровозглашенных ДНР и ЛНР в минувшем году. Соответствующую информацию озвучила некоторое время назад Генпрокуратура бывшей советской республики.

Как пишет сетевое издание «Русская весна», в ведомстве отметили, что в 2019-м боевые потери ВСУ в зоне противостояния на востоке страны составили 132 человека. Еще у 716 военных диагностировали ранения.

Ранее сегодня сообщалось, что в 72-й бригаде ВСУ заявили о гибели старшего солдата Валерия Закусило. Согласно утверждению представителей соединения, бойца застрелил «российский снайпер».

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