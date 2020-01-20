Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

В Киеве сообщили о ликвидации «снайпером РФ» «Черного запорожца» ВСУ в Донбассе

, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Киеве сообщили о ликвидации «снайпером РФ» «Черного запорожца» ВСУ в Донбассе
Снайпер, U.S. Marines / globallookpress.com

Киевская сторона проинформировала о гибели в зоне противостояния в Донбассе старшего солдата, проходившего службу в 72-й бригаде Вооруженных сил Украины имени Черных запорожцев. Согласно утверждению представителей соединения, 32-летнего Валерия Закусило ликвидировал в минувшую субботу «российский снайпер».

Официальная позиция Киева заключается в том, что РФ якобы оказывает прямую военную помощь ополчению Донбасса. В Москве подобные обвинения отрицают.

Ранее сегодня сообщалось, что политический эксперт Ростислав Ищенко раскрыл тактику властей Украины по развязыванию прямого вооруженного конфликта с Российской Федерацией.

Читайте также:

1. Аналитик раскрыл тактику Киева по развязыванию открытой войны России и Украины

2. В армии России заявили о готовности перебросить в Донбасс инженерные войска

 

ДЦ

//картина дня

Политика

Кремль: Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства

Кремль: Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства

В понедельник, 20 января, в Кремле сообщили, что новый премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин к настоящему моменту не представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав правительства.

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Москве появились «съёмные квартиры для создания семьи». Не успели журналисты рассказать о странной тенденции московского рынка недвижимости, как на нее тут же…

//новости ан

//новости ан

В Дагестане массовое заражение. В больницы уже доставлено 193 человека с диагнозом «кишечная инфекция», из них 103 ребенка. Причина заражения – питьевая вода в городской…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В России с высокоскоростным железнодорожным движением все очень сложно. С одной стороны, у нас из Москвы ходят Сапсаны в Петербург и Нижний Новгород, есть Аллегро…