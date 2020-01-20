В Киеве сообщили о ликвидации «снайпером РФ» «Черного запорожца» ВСУ в Донбассе

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20 января 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Снайпер, U.S. Marines / globallookpress.com

Киевская сторона проинформировала о гибели в зоне противостояния в Донбассе старшего солдата, проходившего службу в 72-й бригаде Вооруженных сил Украины имени Черных запорожцев. Согласно утверждению представителей соединения, 32-летнего Валерия Закусило ликвидировал в минувшую субботу «российский снайпер».

Официальная позиция Киева заключается в том, что РФ якобы оказывает прямую военную помощь ополчению Донбасса. В Москве подобные обвинения отрицают.

Ранее сегодня сообщалось, что политический эксперт Ростислав Ищенко раскрыл тактику властей Украины по развязыванию прямого вооруженного конфликта с Российской Федерацией.

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